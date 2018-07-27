// 26.06.2018 по тикету 15478
محمد بن راشد: هذه أصعب مهمة تواجهني!
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نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدات تحت وسم #علمتني_الحياة، سيراً على عادته كل صيف، لنقل بعض تجاربه للأجيال القادمة.
وقال الشيخ بن راشد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "أصعب مهمة تواجهني هي البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا.. ولديهم إيمان بالعمل من أجل الغير.. هم قلة.. لكنهم يصنعون التغيير.. ويحركون الجبال.. لأن همتهم تكون مختلفة.. ودوافعهم تكون نبيلة.. وإنجازاتهم تعطيهم دافعاً للتضحية المستمرة من أجل الوطن".
وأضاف:
شيخ محمد بن راشد حاكم دبي ❤❤❤👇 pic.twitter.com/KVDPOW2mL3— OÚŻÔ 🐘 (@ouzo1212) 26 июля 2018 г.
المصدر: تويتر
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