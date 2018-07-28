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الكشف عن مجازر مروعة من حقبة الاستيطان البريطاني

مجتمع

الكشف عن مجازر مروعة من حقبة الاستيطان البريطاني
You-Tube: RealLifeLore
بريطانيا العظمى مع كامل مستوطناتها.
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كشفت دراسة أسترالية جديدة عن قتل الآلاف من السكان الأصليين للقارة من قبل المستوطنين الأوروبيين، وذلك بين عام 1788 ومنتصف القرن العشرين.

وقال المؤرخون في جامعة "نيوكاسل" الأسترالية، إنهم اعتمدوا في توثيقهم للمجازر التي حصلت، على صحف يومية ومذكرات للمستوطنين، وكذلك على أدلة من الأرشيف الوطني البريطاني.

وأكد فريق الباحثين، تحققه من 250 مجزرة حدثت في أستراليا، حتى الآن، ومن المتوقع كذلك توثيق 250 مجزرة أخرى مع اكتمال الدراسة الحالية.

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وحتى اليوم، استطاع الفريق تأكيد سقوط 6200 ضحية، قتلوا في 250 مجزرة، مع العلم أن الباحثين يعرفون وصف "مجزرة"، بالحادثة التي راح ضحيتها 6 أشخاص أو أكثر. 

ويقدر اليوم سكان أستراليا الأصليين والمعاصرين بـ 700 ألف مواطن، من أصل 23 مليون نسمة يعيشون في أستراليا.

المصدر: Reuters

// 26.06.2018 по тикету 15478

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