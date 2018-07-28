شركة تبيع "دبابات نازية" للأطفال

قامت شركة صناعة الألعاب البولندية، كوبي، بتصنيع نماذج مصغرة عن دبابتي، "تايغر" و"جاغدبانثر"، اللتين استخدمتا من قبل الجيش الألماني في قتل الملايين إبان الحرب العالمية الثانية.

وأثار عرض الشركة لمنتجاتها في متجر في برلين، غضبا عارما، إذ صنعت الدبابات الصغيرة بدقة عالية تتطابق مع مثيلاتها النازية، بالإضافة إلى تركيب جندي نازي على ظهرها وهو مبتسم.

وبالرغم من عدم احتواء الألعاب على أي رمز للنازية، إلا أن كلا من لباس الجندي ولون الدبابة وشكلها، يتطابق مع النسخ الحقيقية التي صنعها هتلر قبل 80 عاما.

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وفي ردها على الانتقادات، أعلنت شركة كوبي أن "النماذج ليست ألعابا نازية"، الأمر الذي يتناقض مع التشابه الكبير بينها وبين الدبابات الواقعية، ناهيك عن وجود صورة للدبابة الحقيقية على الصندوق الذي يحوي اللعبة. وبالتالي، يرى مراقبون وإعلاميون ألمان استحالة وجود مجال للشك في مصدر الدبابة أو تاريخ إنتاجها الحقيقي.

كما تم مؤخرا عرض المنتجات في متجر "أليكسا" الألماني، بعد تردد الإدراة الكبير قبل الإقدام على ذلك. ولكن، خلال وقت قصير، قام المتجر بالتراجع وسحب تلك النماذج المشبوهة بالكامل، عقب انتقادات إعلامية وشعبية طالت كل من الشركة المصنعة والمتجر.

المصدر: RT