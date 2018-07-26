مدرس يلقي التحية العسكرية النازية على طلابه! (فيديو)

يخضع معلم مدرسي أمريكي للتحقيق، عقب انتشار كبير لمقطع فيديو، ظهر فيه وهو يروج للفكر النازي أمام مجموعة كبيرة من الطلاب والحضور خلال أحد العروض الرياضية.

ويظهر المدرس، كيفن بين، وهو يمسك بأحد أعلام النظام النازي الألماني، بينما يقوم بترديد تحية كانت تردد خلال العروض العسكرية النازية، وهي "Sieg Heil".

ويعمل بين معلما في مدرسة "سبرينغ فورد" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، في حين يمضي وقت فراغه في ممارسة رياضة المصارعة التي يتمتع بمهارات جيدة فيها.

A wrestler named Blitzkrieg "The German Juggernaut" using a nazi gimmick at a recent local show in Pennsylvania.



This video makes me sick.



Watching the guy do nazi salutes on his way to the ring while children in the crowd cheer him on like a good guy is terrifying. pic.twitter.com/wheTXDyAah — Ryan Satin (@ryansatin) July 18, 2018

ومع وصول الفيديو إلى إدارة المدرسة، أعلنت أن تصرف المدرس لا يتوافق بتاتا مع قيم ومبادئ الهيئة التدريسية للمؤسسة. كما بدأت مباشرة بإجراء تحقيق داخلي حول ملابسات الحادثة. وكذلك، أوقفت المدرسة مباشرة تعاونها الكامل مع المدرس بين.

وتحظر التحية النازية في ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهي التحية التي كانت تستخدم في إظهار الطاعة لأدولف هتلر إبان الحكم النازي.

المصدر: New York Post + Twitter