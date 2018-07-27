مارادونا يتزوج شابة تصغره 30 عاما!

طلب لاعب كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، يد صديقته، روسيو أوليفا، رسميا للزواج وقدم لها خاتم الخطبة.

ونشرت قناة "Sport24"، أن هذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها الأسطورة مارادونا رسميا للزواج بأوليفا. وكانت المرة الأولى عام 2014، لكن الزواج لم يتم بسبب خلاف بينهما أدى إلى الفراق لفترة من الزمن.

Diego Maradona gives engagement ring to 28-year-old girlfriend Rocio Oliva as couple get set for marriagehttps://t.co/ynILwFtW9bpic.twitter.com/PLgfdh0RDl — Mirror Football (@MirrorFootball) 25 июля 2018 г.

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لكن أوليفا التي بلغت من العمر 28 عاما، وافقت هذه المرة على الاقتران بمارادونا (57 عاما) بعد أن تقدم لها في بوينس آيرس خلال سهرة الاحتفال بعيد ميلادها.

المصدر: لايف. رو