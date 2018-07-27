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مارادونا يتزوج شابة تصغره 30 عاما!

مجتمع

مارادونا يتزوج شابة تصغره 30 عاما!
ZUMAPRESS.com-© Artur Widak
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طلب لاعب كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، يد صديقته، روسيو أوليفا، رسميا للزواج وقدم لها خاتم الخطبة.

ونشرت قناة "Sport24"، أن هذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها الأسطورة مارادونا رسميا للزواج بأوليفا. وكانت المرة الأولى عام 2014، لكن الزواج لم يتم بسبب خلاف بينهما أدى إلى الفراق لفترة من الزمن.

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لكن أوليفا التي بلغت من العمر 28 عاما، وافقت هذه المرة على الاقتران بمارادونا (57 عاما) بعد أن تقدم لها في بوينس آيرس خلال سهرة الاحتفال بعيد ميلادها.

المصدر: لايف. رو

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