انتحار إحدى مؤسسات حركة "فيمين" الشهيرة

أكدت وسائل إعلام فرنسية خبر وفاة، أوكسانا شاتشكو، إحدى مؤسِّسات حركة "FEMEN" (فيمين) الشهيرة.

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ووفقا لصفحة "Paris Burns" على إنستغرام، فقد انتحرت شاتشكو في شقتها بباريس، يوم الاثنين 23 يوليو الجاري، بعد أن تركت رسالة وجهتها للناس بشكل عام كتبت فيها "أنتم متصنعون ومزيفون".

وفيما لم يعرف سبب انتحارها بعد، أكد بعض المقربين من شاتشكو أن حياتها كانت صاخبة في السنتين الأخيرتين ومليئة بالنشاطات، لكنها وبالرغم من ذلك حاولت الانتحار مرتين.

يذكر أن فيمين هي حركة نسوية تأسست في باريس عام 2008، وتعتبر نفسها حركة احتجاجية راديكالية، وتقوم بتنظيم احتجاجات نسائية عارية اعتراضا على أحداث أو شخصيات دولية، وتحارب، وفقا للموقع الرسمي للجماعة، التمييز الجنسي، والنظم الأبوية حول العالم.

المصدر: وكالات