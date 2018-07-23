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واتس آب "يقتل" ضحية جديدة في الهند

مجتمع

واتس آب
ZUMAPRESS.com-© Faisal Khan
صورة من الأرشيف
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لقيت امرأة من الهند حتفها وباتت ضحية جديدة من ضحايا الرسائل المزيفة التي انتشرت عبر واتس آب في الأشهر الأخيرة.

وقالت صحيفة "South China Morning Post"، أنه تم العثور على جثة المرأة بالقرب من غابة في ولاية ماديا براديش الهندية، وقد قتلت بسبب أخبار مزيفة انتشرت عبر واتس آب.

وأفادت الشرطة بأنها ألقت القبض بالفعل على 9 أشخاص يشتبه بضربهم الفتاة حتى الموت. وصرح المتهمون بأنهم رأوا امرأة تتحرك بشكل "مريب"، في 21 يوليو الجاري، وجميعهم تلقوا رسالة عبر واتس آب تتحدث عن عصابة لخطف الأطفال في المنطقة، لذلك هجموا عليها ظنا منهم أنها تحاول خطف طفل في المنطقة.

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وقال رئيس قسم الشرطة المحلية في الولاية، رياض إقبال: "نحاول التعرف على الضحية وتوزيع صورها على جميع مراكز الشرطة".

يذكر أن أكثر من 200 مليون شخص في الهند يستخدمون تطبيق واتس آب، وشهد الشهران الماضيان أكثر من 20 جريمة قتل راح ضحيتها أبرياء بسبب الأخبار الزائفة التي يتم تداولها عبر واتس آب.

لذلك، طالبت الحكومة الهندية، في بداية يوليو الجاري، القائمين على تطبيق واتس آب باتخاذ تدابير سريعة لوقف انتشار الأخبار الكاذبة عبر ميزة "إعادة الإرسال" الجماعية.

المصدر: لينتا. رو

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