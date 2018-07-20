واتس آب يتخذ إجراء صارما لوقف موجة الجرائم في الهند!

ينوي تطبيق واتس آب الحد من إمكانية إعادة إرسال الرسائل بسبب انتشار أخبار كاذبة في الهند، أدت إلى ارتفاع حوادث الوفاة المأساوية في عدة مناطق من البلاد.

ويقوم واتس آب بهذه الخطوة لحماية مستخدمي أكبر تطبيق محادثات على الإنترنت من تلقي الأخبار المضللة الكاذبة، والقاتلة في أحيان كثيرة.

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ويذكر واتس آب أنه منذ عدة سنوات، أضاف ميزة تتيح إرسال رسالة واحدة لمجموعة كبيرة من الناس بعملية واحدة.

ونشر واتس آب في مدونته عبر الإنترنت رسالة تقول: "سنطلق اليوم تجربة لتحديد إعادة إرسال الرسائل، من ضمنها الصوتية ومقاطع الفيديو، وسيتم تطبيقها على جميع مستخدمي واتس آب. وسنلغي زر إعادة الإرسال الفوري في الهند وسنحد من عدد المتلقين عبر هذه الميزة ليصبح العدد 5 فقط"، لأن ميزة إعادة الإرسال تستخدم في الهند على نطاق واسع.

وأدى الاستخدام الخاطئ أو الموجه أحيانا إلى إرسال معلومات مزيفة لأعداد كبيرة من البشر، حيث حملت بعض الرسائل اتهامات وتلفيقات باطلة ومزيفة، ما أدى إلى حدوث جرائم قتل ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء.

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وطالبت الحكومة الهندية، في بداية يوليو الجاري، القائمين على تطبيق واتس آب باتخاذ تدابير سريعة لوقف انتشار الأخبار الكاذبة عبر ميزة (إعادة الإرسال الجماعية)، والتي أدت إلى حوادث مأساوية أودت بحياة مواطنين في مناطق عدة من الهند.

وبحسب موقع "Tech Crunch" الإلكتروني، فإن عدد مستخدمي تطبيق واتس آب تجاوز 1.5 مليار مستخدم حول العالم.

المصدر: نوفوستي