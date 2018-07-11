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واتس آب يواجه "الأخبار القاتلة" بكلمة "Forwarded"!

العالم الرقمي

واتس آب يواجه
Reuters Dado Ruvic
واتس آب يواجه "الأخبار القاتلة" بكلمة "Forwarded"!
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من المنتظر أن يقوم تطبيق واتس آب بتنبيه المستخدمين عند وصول رسالة أعيد إرسالها إليهم "Forwarded"، ولم يكتبها المرسل بنفسه.

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وتأتي هذه الخطوة في محاولة لوقف المعلومات الزائفة وانتشار الأخبار المضللة و"القاتلة" التي يتم تداولها عبر التطبيق، وذلك في أعقاب عدد من جرائم الضرب والقتل في الهند بسبب رسائل تحريضية تمت مشاركتها عبر التطبيق.

وستظهر كلمة "Forwarded" في الزاوية العليا من الرسالة التي يستقبلها المستخدم، مكتوبة بخط مائل، وتأمل الشركة في أن يساعد ذلك على معرفة أن الرسائل أعيد إرسالها من مصدر آخر وليست مرسلة من صديقك أو قريبك، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى وقف مثل هذه الأحداث المروعة عن الظهور مجددا.

وكتبت واتس آب عبر مدونتها على الإنترنت: "نشجعك على التفكير قبل مشاركة الرسائل التي تم إرسالها لك"، مشيرة إلى أنه على المستخدمين الإبلاغ عن أي رسالة غير مرغوب فيها أو ذات محتوى مسيء، بهدف المساعدة في مكافحة التقارير المزيفة ووقف انتشارها عبر التطبيق.

المصدر: إنديبندنت

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