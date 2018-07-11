واتس آب يواجه "الأخبار القاتلة" بكلمة "Forwarded"!

من المنتظر أن يقوم تطبيق واتس آب بتنبيه المستخدمين عند وصول رسالة أعيد إرسالها إليهم "Forwarded"، ولم يكتبها المرسل بنفسه.

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وتأتي هذه الخطوة في محاولة لوقف المعلومات الزائفة وانتشار الأخبار المضللة و"القاتلة" التي يتم تداولها عبر التطبيق، وذلك في أعقاب عدد من جرائم الضرب والقتل في الهند بسبب رسائل تحريضية تمت مشاركتها عبر التطبيق.

وستظهر كلمة "Forwarded" في الزاوية العليا من الرسالة التي يستقبلها المستخدم، مكتوبة بخط مائل، وتأمل الشركة في أن يساعد ذلك على معرفة أن الرسائل أعيد إرسالها من مصدر آخر وليست مرسلة من صديقك أو قريبك، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى وقف مثل هذه الأحداث المروعة عن الظهور مجددا.

Starting today, #WhatsApp will indicate which messages you receive have been forwarded to you. This extra context will help make chats easier to follow. It also helps you determine if your friend or relative wrote the message they sent or if it originally came from someone else. pic.twitter.com/r1IlCaz2z9 — bank·a·ble (@mbuguanjihia) July 10, 2018

وكتبت واتس آب عبر مدونتها على الإنترنت: "نشجعك على التفكير قبل مشاركة الرسائل التي تم إرسالها لك"، مشيرة إلى أنه على المستخدمين الإبلاغ عن أي رسالة غير مرغوب فيها أو ذات محتوى مسيء، بهدف المساعدة في مكافحة التقارير المزيفة ووقف انتشارها عبر التطبيق.

#Whatsapp rolls out full page advertisements across all dailies in India to spread awareness, fight againt spreading fake news.



Whatsapp also rolls out new update, it will now mark fake messages links in RED. pic.twitter.com/y15Jp3acfr — Balaji Duraisamy (@balajidtweets) July 10, 2018

المصدر: إنديبندنت