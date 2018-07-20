تكريم 140 من ضحايا أشهر المتحرشين جنسيا بالأطفال!

شهد حفل "ESPY" المكرس سنويا للاحتفاء بالرياضيين تكريم أكثر من 140 فتاة وسيدة بجائزة الشجاعة، حيث تعرضن في وقت سابق للتحرش أو الاعتداء الجنسي.

وتعرض هذا العدد الكبير من الفتيات للاعتداء الجنسي من قبل، لاري نصار، طبيب فريق الجمباز الأمريكي (1996-2015)، الذي حكم عليه بداية هذا العام بالسجن 175 عاما، واجتمعن على خشبة "ESPY" ليثبتن للعالم شجاعتهن ووقوفهن ضد جرائم الاغتصاب.

“To all the survivors out there, don't let anyone rewrite your story. Your truth does matter. You matter. And you are not alone.”



More than 140 survivors of sexual abuse honored with Arthur Ashe Courage Award at @ESPYs: https://t.co/K8VlsQ3Ewdpic.twitter.com/qrA5uqqKaX — Good Morning America (@GMA) 19 июля 2018 г.

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وقالت سارة كلين أول ضحية عرفت لنصار: "إنه لشرف لي الوقوف بجانب أخواتي، وأن أمثل المئات من الأشخاص الذين ليسوا معنا الليلة. نحن نضحي بحياتنا الشخصية وخصوصياتنا، فهناك من يتحدث عنا ومنهم من يديننا وهذا أمر مرهق ومؤلم، لكن الوقت حان كي نتكلم".

وحصلت الفتيات على جائزة "Arthur Ashe" التي تمنح للرياضيين الذين تجاوزت إنجازاتهم عالم الرياضة.

المصدر: لايف. رو