القاضية مخاطبة لاري نصار: لست جديرا بمعالجة حتى كلابي!

خاطبت القاضية روزماري أكويلينا وهي تنطق بالحكم طبيب فريق الجمباز الأمريكي السابق لاري نصار قائلة له "أنت يا سيدي لست جديرا بمعالجة حتى كلابي".

وقالت روزماري للمدان في نبرة تأنيب "أنت حتى الآن لم تتحمل مسؤولية ما قمت به، وتعتقد بطريقة ما أنك لا زلت محقا"

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ولفتت القاضية الصارمة في اللحظة الحاسمة إلى أنها تجاوزت أقصى حد للعقوبات التي صدرت عنها في حياتها وكانت 100 عام، وخاطبت نصار قائلة: "سيدي أحكم عليك بـ 175 عام أي 2100 شهر".

وواصلت روزماري نبرتها الصارمة قائلة: "وقعت للتو أمر إعدامك لأنك لا تستحق السير خارج السجن مرة أخرى أبدا"، مضيفة وهي تتحدث عن ضحايا الجاني "لا يمكنك إرجاع براءتهن، شبابهن. لا يمكنك إعادة حياة أب أو حياة إحدى ضحاياك حين انتحرت. أجد أنك لا تستوعب الأمر، أنت تمثل خطرا وتبقى تمثل خطرا".

بالمقابل، حاول المدان الاعتذار من ضحاياه مشددا بنهاية المطاف على أنه سيحمل كلماتهن معه في أيامه المتبقية كلها.

المصدر: CNN

محمد الطاهر