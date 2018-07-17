فيديو لأم تعذب طفلتها الرضيعة بوحشية يثير جدلا حادا في السعودية

وثق مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية تعنيف أم لطفلتها بطريقة وحشية، ما دفع السلطات إلى التدخل.

ويظهر الفيديو الأم وهي تلف يدها بقوة حول رقبة الطفلة، فيما بدت الطفلة منهارة من البكاء وشدة الألم. وفي لقطة أخرى تظهر الأم وهي تقوم برفع طفلتها ورميها على الأرض، وارتطام رأس الطفلة بالقاع.

لاشوف باقي المقطع حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/KpWJGQokK0 — Hanin Alajmi. (@samsang917) 17 июля 2018 г.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة وبدأت تتحرى لمعرفة المسؤولة عن تعذيب الطفلة.

هذا و لا شي عند المقطع الثالث pic.twitter.com/in1vc8pxPB — حمد العقيل (@srca_hamad) 17 июля 2018 г.

وطالب مغردون بضرورة تدخل هيئة حقوق الإنسان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبحث عن هذه الطفلة وإنقاذها ومحاسبة الأم القاسية.

من جانبه وعد المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية، خالد أبا الخيل، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة، داعيا كل من تتوفر لديه معلومات بالاتصال فورا بالجهات المعنية.

المصدر: عكاظ