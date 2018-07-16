عشق أباد تحظر المشروبات الكحولية

حظرت السلطات في جمهورية تركمانستان بيع المشروبات الكحولية في العاصمة عشق أباد والمراكز الإدارية في أقاليم تركمانستان المختلفة.

وأعلنت الخبر إذاعة الحرية المحلية، يوم الأحد 15 يوليو الجاري. وتقول مصادر الإذاعة إن السلطات تعمل على ضبط ومصادرة المشروبات الكحولية من رفوف المحال التجارية جميعها.

وبدأت مكافحة بيع الكحول في البلاد بعد اعتماد البرنامج الوطني للوقاية من الآثار الضارة للكحول في تركمانستان، في الفترة من 2018 حتى 2024.

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وتقع جمهورية تركمانستان في آسيا الوسطى، حيث تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران من الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي، وبحر قزوين من الغرب، ويبلغ عدد سكانها حوالى 5 مليون نسمة، وكانت إقليما تابعا لامبراطورية جنكيز خان في القرن الـ 13، وفي عام 1740 وقع الجزء الأكبر من تركمانستان بيد إيران في عهد نادر شاه أفشار "التركماني" (1698-1747)، وفي القرن الـ 19 وقعت تحت سيطرة الامبراطورية الروسية، وانضمت للاتحاد السوفيتي عام 1918، ثم انفصلت عنه عام 1991 وحصلت على استقلالها في أكتوبر من نفس العام.

المصدر: لينتا. رو