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لماذا يدفع "البشعون" أموالا أكثر للزواج؟

مجتمع

لماذا يدفع
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وجد باحثون من جامعة وسترن أوريغون في أمريكا، أن النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن أكثر جاذبية، يتوقعن هدايا أثمن ومعاملة مختلفة من الرجال "غير الوسيمين".

وقام الباحثون بإجراء استبيان شاركت فيه 590 امرأة لدراسة الصور الفوتوغرافية للرجال المرشحين للزواج بهن. واكتشفوا أن على الرجال الذين تعدهم النسوة غير جذابين تقديم عروض مادية أكبر، كنوع من "التعويض" عن المظهر، بحسب صحيفة ديلي ميل.

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ويشير الباحثون إلى أن الإسراف في الهدايا الثمينة واختيار الحلي الذهبية باهظة الثمن، يدفع النسوة إلى التغاضي عن المظهر غير الجذاب للرجل.

ومع ذلك، فإن شراء الهدايا والحلي الثمينة لا يضمن للزوجين سعادة واستقرارا في الحياة العائلية، ففي عام 2014، وجد علماء من جامعة إيموري الأمريكية، أنه كلما كانت تكاليف الزواج والهدايا أثمن، ازدادت فرص الانفصال بسرعة أكبر.

المصدر: لايف

// 26.06.2018 по тикету 15478

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