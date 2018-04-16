متى يصبح الزواج نعمة؟

أظهرت أبحاث اجتماعية أجراها علماء أمريكيون سببا رئيسيا يجعل الأزواج سعيدين في حياتهم.

وتؤكد نتائج دراسة باحثين من جامعة ولاية جورجيا أن الزواج يمكن أن يجعل طرفيه سعيدين إذا كان إجمالي دخلهما أقل من 60 ألف دولار سنويا.

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ويتيح هذا الدخل المزيد من الاهتمام بين الأزواج بصحة الشريك، وإدارة مشتركة لميزانية المنزل ومناقشة المصاريف المختلفة للعائلة.

واعتبر 3500 متطوع في الدراسة أن وصول مستوى دخل الفرد إلى 60 ألف دولار وأكثر، كفيل بدفعه للعزوف عن الزواج والحياة كأعزب.

ولاحظ العلماء أن الدخل المحدود يتيح لأغلب الناس تجنب المشاكل العائلية (المشادات)، ويجعلهم يسعون لطلب مساعدة بعضهم البعض للتغلب على مصاعب الحياة. وهذا النوع من التواصل يساعد الأزواج بحسب علماء النفس على التأقلم والتكيف مع الخصائص النفسية لشركاء الحياة في الزواج.

المصدر: لايف.رو

خالد ظليطو