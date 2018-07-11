 
مباشر

باريس توجه تحذيرا للسياح!

مجتمع

باريس توجه تحذيرا للسياح!
pexels-Stokpic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khtu

حذرت سلطات العاصمة الفرنسية السياح من انتشار محتالين يسرقون المقتنيات الشخصية من غرف الفنادق.

إقرأ المزيد
زلزال مدمر يهدد لندن!

وذكرت صحيفة إكسبريس أن المجرمين الذين أطلق عليهم اسم "فئران الفنادق"، يستهدفون الفنادق الفاخرة في المناطق المزدحمة التي يؤمها الكثير من سياح العالم.

وقال توني مارييت، المفوض في شرطة باريس، إن "لصوص هذه المجموعة يختلطون بالسياح ويسرقون أمتعتهم بينما ينزل بعضهم في الفنادق تحت أسماء مزورة ويسرقون من خزانات غرف السياح".

كما حذرت سلطات العاصمة الفرنسية من أن هؤلاء اللصوص لا يتواجدون فقط في الأماكن التقليدية المزدحمة بالسياح، بل أيضا في الأماكن الهادئة من المدينة.

المصدر: لينتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رونالدو يقرر إنهاء مسيرته الكروية في إيطاليا.. لماذا "السيدة العجوز"؟