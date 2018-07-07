// 26.06.2018 по тикету 15478
كندي يقضي في مواجهة دب شرس دفاعا عن أطفاله!
Globallookpress Sean Kilpatrick/CPSTRSKP
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لقي مواطن كندي من قرية أرفيات في إقليم نونافوت حتفه وهو يدافع عن أطفاله لحمايتهم من دب أبيض.
وأفادت صحيفة "Winnipeg Free Press" بأن المواطن، آرون جيبونز (31 سنة)، خرج في نزهة مع أطفاله وعدد من أصدقائهم، إلى جزيرة سينتري التي تبعد 10 كلم عن القرية. وهناك واجههم دب أبيض، هاجم الأطفال، ولكن الرجل وقف أمامه وصرخ موجها الأطفال نحو القارب.
وبينما وصل الأطفال إلى القارب وباتوا في مأمن من الخطر، انقض الدب على جيبونز وهاجمه، وقد تمكن رجل آخر، كان قريبا من مكان الحادث، من قتل الدب، ولكن بعد أن فارق الشاب الحياة.
المصدر: لينتا. رو
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