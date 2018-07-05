احذروا أكثر السرقات انتشارا في المطارات!

نشرت صحيفة "Mirror‎" تقريرا نقلته عن خبراء السرقات في المطارات، يحددون فيه قائمة بأكثر الأشياء إغراء للصوص والمحتالين المختصين في هذا المجال.

وبين الخبراء أن المقتنيات الشخصية الثمينة بطبيعة الحال هي أكثر ما يجذب المحتالين واللصوص، وإليكم المقتنيات الأكثر عرضة للسرقة في المطارات بحسب خبراء السرقة:

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- المال: يقوم النشالون باستمرار بمراقبة المسافرين الذي يسحبون نقودا من أجهزة الصراف الآلي، ويحاولون معرفة الرقم السري للبطاقة المصرفية.

- الهواتف الجوالة: احتلت المرتبة الثانية في قائمة سرقات المطارات، حيث ينسى المسافرون غالبا هواتفهم الذكية على طاولات مقاهي المطار أو في صالة الانتظار.

كما ضمت القائمة أيضا مقتنيات أخرى جاء ترتيبها كما يلي: النظارات، محافظ النقود، حقائب اليد التي تحتوي على الوثائق والأموال، الكاميرات، علب المجوهرات التي تحملها النساء عادة، جوازات السفر والوثائق، الأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة.

ووفقا للتقرير، فإن 11% من المسافرين يفقدون (تسرق) ممتلكاتهم الشخصية قبل الصعود إلى متن الطائرة. وينصح الخبراء المسافرين بالانتباه الشديد لأغراضهم أثناء دخول المطارات عند نقاط التفتيش التي تزدحم عادة وتختلط الأشياء داخل آلة الفحص (الماسح)، وتصبح الأغراض الشخصية فريسة سهلة للصوص.

المصدر: لينتا. رو