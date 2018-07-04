نشر قائمة بأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم عام 2018

نشرت مجلة تايم قائمة بأكثر 25 شخصية تأثيرا في العالم عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لعام 2018.

وتضمنت القائمة أكثر الأشخاص حضورا وتأثيرا في العالم عبر الإنترنت دون ترتيب، إذ ضمت مشاهير عالم صناعة السينما والفن والسياسيين ومدوني صفحات التواصل الاجتماعي. واحتوت القائمة على كل من كان لهم تأثير إيجابي أو سلبي على المتابعين، ومنهم:

ZUMAPRESS.com-© Lisa O'Connor

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1- المغنية ريهانا التي تسببت بخسارة 4% من قيمة أسهم سناب شات، بعد نشرها صورة لها عن العنف المنزلي.

2- كايلي جينر، ممثلة برامج الواقع وعارضة الأزياء، والتي أصبحت صورتها مع مولودتها ستورمي الأكثر شعبية في إنستغرام.

3- المغنية الصاعدة آريل مارتن المشهورة باسم بيبي آريل (17 عاما)، حيث حظيت بشعبية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

AdMedia-© F. Sadou/AdMedia

4- النشطاء الطلاب من باركلاند، المعارضون لانتشار الأسلحة، والذين طالبوا بتشديد القيود على تجارتها.

YouTube.com/Washington Post

5- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان له نصيب في هذه القائمة بوصفه سيد التغريدات المثيرة للجدل عبر تويتر.

AFLO-© Lee Jae-Won

كما جاء في القائمة 7 فنانين من كوريا الجنوبية، والطفل الأمريكي رايان ذو الأعوام الستة، والذي يستعرض ألعابه عبر الإنترنت.

المصدر: نوفوستي