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هل تصبح تاليده تامر أول عارضة أزياء سعودية عالمية؟

مجتمع

هل تصبح تاليده تامر أول عارضة أزياء سعودية عالمية؟
You-Tube: Bazaar Arabia
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تتصدر الفتاة السعودية، تاليده تامر، غلاف مجلة "BAZAAR" العالمية، وتشارك كعارضة أساسية في "أسبوع باريس للأزياء".

وتمكنت العارضة العربية من توقيع أول عقودها مع مجوهرات "Karloff" و"Rubaiyat"، قبل أن تظهر على غلاف مجلة "BAZAAR" العالمية للموضة والأزياء، في نسختها الصادرة لشهر يوليو الجاري.

ولدت تاليده (17 عاما) في جدة، وتحدت كل العوائق التي تفصلها عن تحقيق حلمها في أن تكون رائدة عربية في عالم الأزياء العالمي، ووصلت في نهاية المطاف إلى "أسبوع باريس للأزياء"، الحدث الدولي الأهم في عالم الموضة والتصميم.

وكشفت تاليده مؤخرا عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية، إذ ولدت لأب سعودي وأم إيطالية، كما أنها تلقت دعما أسريا جيدا لكي تنال مرادها في الوصول إلى مكان مرموق في عالم الأزياء. ويترأس والدها، أيمن تامر، مجلس إدارة "مجموعة تامر" الرائدة في مجالات الصحة والصيدلة ومستحضرات التجميل.

وشددت النجمة على دور والدتها في تشجيعها وتحفيزها لبلوغ أهدافها، حيث كانت هي الأخرى عارضة أزياء مميزة عملت لدى "Giorgio Armani" و"La Perla" و"Gianfranco Ferre".

وأكدت تاليده على أنها مستمرة في مسيرتها، متزودة بتراثها السعودي الممزوج مع رونق الأزياء الإيطالية، وهي "الوصفة التي ينتج عنها حوار أكثر تسامحا وتعددية".

المصدر: Arab News + Twitter

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