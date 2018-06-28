دولة أوروبية جديدة تخطو نحو تشريع "القتل الرحيم"

اتخذ المشرعون الإسبان خطوة مهمة باتجاه تشريع "القتل الرحيم" في البلاد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على التصويت على مقترح جديد بهذا الخصوص.

ويتضمن المقترح القانوني "مساعدة الناس في الانتحار"، ويستهدف الذين يعانون من أمراض خطيرة أو المصابين إصابات شديدة.

كما ينص المقترح على أن تكون رغبة المريض بالموت رغبة حرة لا يقيدها شرط أو ضغط من أحد، كما يجب على المريض أن يكتب طلبا رسميا بخط يده، للمطالبة بالشروع في إجراءات "القتل الرحيم".

وصدر مشروع القرار عن الحزب الاشتراكي الحاكم (PSOE)، وكشفت المتحدثة باسم الحزب عن حماس كبير وسط أعضائه، وأنه في حال تمرير القرار، "سيضمن حماية حق الإنسان الأساسي في الحياة، وفي ذات الوقت، سيضمن الاعتراف بأنه ليس حق مطلق".

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ولكي يبلغ مشروع القرار مجلس الشيوخ الإسباني، تفترض بداية الموافقة عليه بالإجماع في مجلس النواب، أي موافقة جميع الأعضاء دون استثناء.

وحتى اللحظة، يمنع الدستور الإسباني "القتل الرحيم" وفق المادة 143، أي أن الخيار الوحيد أمام الشخص المريض هو رفض العلاج، في حال كان يرغب بالموت.

ويعتبر "القتل الرحيم" شرعيا في 3 دول أوروبية فقط، حتى اللحظة، وهي: هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

المصدر: Euronews