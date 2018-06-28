باريس.. من مدينة الرومانسية إلى مدينة الإدمان!

في سابقة خطيرة، تنتشر ظاهرة الإدمان على المخدرات بشكل ملحوظ في مدينة الرومانسية العالمية، باريس، الأمر الذي يثير غضب الكثيرين من سكانها.

وتمكن فريق RT من اكتشاف مكان خاص يقع في شمال العاصمة باريس، مليء بالجرذان ومخلفات القمامة، وأصبح أحد المراكز الرئيسية لمدمني المخدرات بكافة أنواعها.

وباتت المنطقة تعرف باسم "تلة المخدرات"، نسبة للاستخدام المكثف للممنوعات فيها، حيث أصبحت مقصدا للحشاشين من كافة أنحاء المدينة. كما يعيش بعضهم بشكل شبه دائم في "تلة المخدرات"، في ظروف صحية مزرية، نتيجة للقمامة المنتشرة والجرذان.

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ويتعاطى مرتادو هذه المناطق ما يعرف على نطاق واسع باسم "crack"، وهو مخدر شديد المفعول يتكون من مزيج من الكوكايين ومسحوق الصودا. كما يعرف أيضا باسم "مخدر الفقراء"، لأن تكلفة الحصول عليه أرخص من الأنواع الأخرى.

وكنتيجة مباشرة لانخفاض سعر "crack"، انتشر على نطاق واسع في عدة أماكن مشبوهة حول العاصمة الفرنسية، الأمر الذي يضر بسمعة تلك الأحياء ويؤثر على عمل مئات المتاجر والأسواق والورشات المحيطة بها، وبالتالي يضر بشكل عام بسمعة "مدينة الرومانسية والأناقة"، باريس.

المصدر: RT