كيف تستمتع بالطعام حتى "الثمالة"؟

أثبت أخصائيون من جامعة شيكاغو الأمريكية أن تناول الأطعمة التقليدية بطريقة غير اعتيادية يجلب متعة أكبر أثناء تناوله.

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ونشرت مجلة "Personality and Social Psychology Bulletin" دراسة شارك فيها 68 متطوعا توزعوا على مجموعتين: الأولى يتناول فيها المتطوعون الفشار باليد والثانية بعيدان الطعام. وبعد ذلك، طلب من المشاركين تقييم رضاهم عن متعتهم أثناء تناول الفشار على مقياس من 1 إلى 9 درجات.

ووجد الأخصائيون أن المجموعة التي تناولت الطبق بعيدان الطعام حصلت على متعة أكبر، ما يعني أن الاستمتاع بتناول الطعام يعتمد بشكل مباشر على طريقة تناوله.

ويرجع الخبراء زيادة المتعة والرضا أثناء تناول الوجبات بشكل غير اعتيادي، إلى أن الذين يتناولون الطعام بصورة مغايرة (بالعيدان مثلا)، يركزون أكثر، ويولون الغذاء اهتماما أكبر مقارنة بأولئك الذين يتناولونه بشكل تقليدي.

المصدر: إزفيستيا