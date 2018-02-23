ما لا تعرفه عن الذرة المعدلة وراثيا

أظهرت دراسة أجراها علماء إيطاليون خصائص جديدة للذرة المعدلة وراثيا وتأثيرها على صحة الإنسان.

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واختار الباحثون 79 دراسة من قائمة التحليل التي شملت 6006 بحثا في هذا المجال، وقارنوا فيها كميات محصول الذرة ومعدل تحلل الكتلة الحيوية للذرة المعدلة وراثيا والذرة العادية.

وأثبت العلماء خلال هذه الدراسة التي امتدت 20 عاما (1996-2016)، أن الذرة المعدلة وراثيا تكون أكثر مقاومة للسموم الفطرية المختلفة بنسبة تزيد عن 36% مقارنة بالذرة العادية.

يذكر أن السموم الفطرية تشكل خطرا على الصحة بشكل عام وخاصة على وظائف الكلى، كما أنها تلعب دورا في زيادة خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

المصدر: رامبلر

خالد ظليطو