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ما سبب "بشاعة" الدكتاتور يوليوس قيصر؟

مجتمع

ما سبب
Xinhua-© Zhao Yusi
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كشف المتحف الوطني للآثار في هولندا عن صورة للدكتاتور الروماني يوليوس قيصر، حصل عليها عن طريق تقنية ثلاثية الأبعاد بعد أن زود الكمبيوتر بمعطيات من تماثيل وقطع أثرية للحاكم الروماني.

وحصل المتحف على صورة مدهشة ثلاثية الأبعاد، تظهر انتفاخا غير طبيعي لرأس القيصر، وشذوذا غريبا في شكل الحاكم الأصلع الذي كان يخجل من صلعته وبشرته الفاتحة جدا، بحسب فوكس نيوز التي نشرت الخبر.

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وأوضحت عالمة الأنثروبولوجيا، مايا دولوسي، أن "الطبيب قال إن هذا الشكل غير الطبيعي للرأس ينتج بعد ولادة صعبة، ولا يمكن تخيله حتى من قبل الفنانين الرسامين".

وقال خبراء المتحف إن "تجديد تمثال رأس يوليوس قيصر تم بفضل تزويد الكمبيوتر بتفاصيل التمثال الرخامي المنقوص (تعرضت أجزاء منه للكسر والضياع) الموجود في المتحف أصلا".

وأضاف موظفو المتحف أن التمثال كان في حالة يرثى لها بسبب ضياع الأنف والذقن منه، "لذلك قررنا استكمال الأجزاء الناقصة بالاستناد إلى تمثال نصفي لرأس الحاكم، موجود في متحف تورينو في إيطاليا".

المصدر: لينتا. رو

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