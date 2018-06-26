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الإمارات تؤسس مجلسا للإفتاء الشرعي

مجتمع

الإمارات تؤسس مجلسا للإفتاء الشرعي
Sputnik
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أسست الإمارات العربية المتحدة مجلسا للإفتاء، عقب موافقة مجلس الوزراء على ذلك، في 24 يونيو الجاري، ليصبح المرجع الرسمي للفتاوى الإسلامية وما يتعلق بها في الدولة.

ويهتم مجلس الإفتاء بتنظيم فتاوى الشريعة الإسلامية وكذلك البت في القضايا المختلف عليها دينيا. كما يملك المجلس صلاحية إصدار شهادات إفتاء، وكذلك تدريب المفتين وتطوير مهاراتهم وعلومهم.

وإضافة لما سبق، يقوم المجلس بدراسات بحثية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات.

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كما يكون على عاتق المجلس مراقبة الفتاوى الصادرة عن الهيئات الأخرى وكذلك تمثيل دولة الإمارات في المحافل والمؤتمرات الدولية.

ويترأس المجلس الجديد العالم، عبد الله بن بية، بينما يضم امرأتين ضمن نخبة من علماء الشريعة الإسلامية. 

ويلاحظ أيضا وجود عالم الشريعة الأمريكي ورئيس معهد زيتونة في كاليفورنيا، عمر الداراي، في عضوية مجلس الإفتاء الإماراتي. ويعتبر داراي اليوم من أكثر أساتذة الشريعة تأثيرا وشهرة في الولايات المتحدة.

المصدر: Twitter + The National

قتيبة دعبول

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