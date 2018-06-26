كم عدد السعوديات اللواتي تقدمن بطلبات للحصول على رخص قيادة؟

صرحت الداخلية السعودية بأن أكثر من 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخصة قيادة سيارة في المملكة، حتى الآن.

وأضافت الوزارة أن معظم المتقدمات لا يملكن أي خبرة سابقة أو كافية تؤهلهن لقيادة السيارات، الأمر الذي يتطلب دروس قيادة إضافية ووقتا أطول للحصول على الرخصة، كما يتطلب خضوعهن لـ 30 ساعة تدريب عملي.

أما بالنسبة للسعوديات اللواتي يمتلكن رخص قيادة أجنبية، فيمكنهن استبدالها مباشرة برخص سعودية، من 22 مركزا موزعة حول أنحاء المملكة.

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وأكدت السلطات السعودية أنه من الآن فصاعدا، لن تفرض أية قيود تمنع المرأة من القيادة في المملكة، طالما أنها تحمل رخصة محلية تتناسب مع نوع السيارة التي تقودها.

وفي اليوم الأول من بدء سريان القانون السعودي الجديد، قاد أكثر من 190 امرأة سياراتهن على الجسر الواصل بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. وتكرر الأمر نفسه على الحدود البرية مع الأردن، وكذلك مع الكويت، في نوع من الاحتفال التضامني بين شعوب هذه الدول بالقرار السعودي الذي دخل حيز التنفيذ، في 24 يونيو الجاري.

المصدر: Gulf News

قتيبة دعبول