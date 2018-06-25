السعودية.. ثلاثة ملايين امرأة على الطرقات في 2020

توقعت شركة الاستشارات العالمية "PwC" أن يصل عدد النساء السعوديات خلف المقود، إلى أكثر من 3 ملايين بحلول عام 2020، حسب ما ورد في تقرير جديد.

وأشار موقع التوظيف، "Gulf Talent"، إلى أن القرار سيعزز دور المرأة السعودية في سوق العمل وبالتالي سيوفر دعما كبيرا للاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة. وبمعنى آخر، سيسمح القرار للنساء السعوديات بالدخول إلى قطاعات جديدة، كالقطاع الصحي والبنوك.

كما يسمح القرار لملايين النساء بحرية أكبر في الحركة، كإيصال أولادهن إلى المدارس والذهاب إلى العمل بأنفسهن وزيارة المتاجر ومختلف المؤسسات الحكومية.

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وقال عضو مجلس الشورى السعودي، محمد الخنيزي، إن القرار الجديد سيوفر بين 9 و12 مليون ريال سعودي سنويا. وكذلك أشار إلى أن الخطوة ستخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للنساء في السعودية، بالتزامن مع مشروع التطوير الشامل "Saudi Vision 2030".

ودخل القرار السعودي الذي يسمح للمرأة في القيادة، حيز التنفيذ، يوم الأحد 24 يونيو الجاري.

المصدر: Arab News + Twitter

قتيبة دعبول