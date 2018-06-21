فلسطينية تفوز بجائزة أفضل مهاجرة كندية

فازت الفلسطينية سارة أبو الخير، ابنة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالإجماع كأفضل مهاجرة كندية لعام 2018.

وتم ترشيح سارة المقيمة في تورنتو، لجائزة أفضل مهاجرة كندية لهذا العام، لكونها رائدة في العمل الإنساني لخدمة حقوق اللاجئين والمهاجرين في كندا. وعملت مع القيادات التعليمية واتحادات الطلبة، كما استطاعت أن تقود الجهود من أجل تحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين في مؤسسات التعليم العالي الكندية.

ولمساندة هذه الشريحة وتقديم الخدمات، قامت أبو الخير بإنشاء أول مؤسسة من نوعها في جامعة رايرسون في تورنتو، كما ترأست اتحاد طلبة التعليم المستمر فيها.

المصدر: وكالات