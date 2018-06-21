 
مباشر
عاجل
حفتر يطلق عملية عسكرية باسم "الاجتياح المقدس" لاستعادة موانئ في منطقة الهلال النفطي

فلسطينية تفوز بجائزة أفضل مهاجرة كندية

مجتمع

فلسطينية تفوز بجائزة أفضل مهاجرة كندية سارة أبو الخير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kef7

فازت الفلسطينية سارة أبو الخير، ابنة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالإجماع كأفضل مهاجرة كندية لعام 2018.

وتم ترشيح سارة المقيمة في تورنتو، لجائزة أفضل مهاجرة كندية لهذا العام، لكونها رائدة في العمل الإنساني لخدمة حقوق اللاجئين والمهاجرين في كندا. وعملت مع القيادات التعليمية واتحادات الطلبة، كما استطاعت أن تقود الجهود من أجل تحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين في مؤسسات التعليم العالي الكندية.

ولمساندة هذه الشريحة وتقديم الخدمات، قامت أبو الخير بإنشاء أول مؤسسة من نوعها في جامعة رايرسون في تورنتو، كما ترأست اتحاد طلبة التعليم المستمر فيها.

سارة أبو الخير

سارة أبو الخير

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا