أول سيلفي بدون حجاب مع طالبان

تمكنت المصورة الصحفية الأفغانية، فرزانة فاهدي، من التقاط أول سيلفي مع بعض أعضاء حركة طالبان المتشددة دون أن ترتدي البرقع أو الحجاب.

وحدث ذلك أثناء الهدنة التي أعلنتها الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بمناسبة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، حيث كان من المفترض أن تنتهي الهدنة ثالث أيام العيد، إلا أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، دعا حركة طالبان إلى تمديد الهدنة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وكذلك السماح لسجناء طالبان في السجون الأفغانية برؤية عائلاتهم.

And the courage of this woman, Farzana Wahidy... pic.twitter.com/AmmIvI2nR6 — Saad Mohseni (@saadmohseni) June 16, 2018

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وفي هذه الأثناء، تمكنت المصورة الصحفية فاهدي، يوم السبت 16 يونيو، من التقاط صورة تداولها المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. كما تسببت الصور في غضب بعض المسؤولين في حركة طالبان من أعضائها الذين سمحوا بالتقاط هذه الصور، وهددت الحركة باتخاذ إجراءات مشددة بحق الأفراد الذين التقطوها.

من جانبها، أرادت فاهدي، الحاصلة على جوائز دولية في مجال التصوير الفوتوغرافي الصحفي، وأول صحفية أفغانية تعمل مع مؤسسات دولية، أرادت أن تؤكد بتلك الصورة الجريئة والأولى من نوعها على ضرورة دور المرأة في المجتمع ودورها في إحلال السلام.

المصدر: وكالات

محمد صالح