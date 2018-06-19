ما علاقة العنف المنزلي بكرة القدم؟

حذرت الشرطة البريطانية من احتمال اندلاع موجات من العنف المنزلي خلال مباريات إنجلترا في كأس العالم.‏

واستند مسؤولون في الشرطة البريطانية إلى دراسات في جامعة لانكستر، كشفت أن العنف المنزلي ازداد بنسبة 38% خلال نهائيات كأس العالم 2014 أثناء المباريات الخاصة بالمنتخب الإنجليزي، بغض النظر عن فوز أو هزيمة الفريق.

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كما ازداد العنف المنزلي بمعدل 26% أثناء أي مبارات كان يلعبها الفريق عموما، بغض النظر أيضا عن الفوز أو الهزيمة.

وشهدت الأيام التي تلت مباريات الفريق الإنجليزي انخفاضا في حالات العنف، بنسبة 11% تقريبا.

وقال مفتش الشرطة مايك هاينز: "نعرف أن مباريات كرة القدم تؤدي إلى زيادة العنف المنزلي والجرائم المتعلقة بإدمان الكحول. سننظم عمل موظفين إضافيين يتعاملون مع ضحايا الاعتداءات الناتجة عن حمى (كرة القدم) بمعانيها السلبية لضمان الأمان".

يذكر أن شرطة كليفلاند في بريطانيا نشرت حملة على تويتر، ردا على ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بسلوكيات المشجعين لكرة القدم، سمتها "ارفع البطاقة الحمراء ضد العنف المنزلي"، ودعمت ذلك بخدمات الإنذار السريع والدعم المباشر للضحايا عن طريق خط هاتف ساخن.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو