تفتيش "تعسفي" لمسنة مقعدة في المطار! (فيديو)

قام عناصر الأمن في مطار أمريكي بعملية تفتيش "تعسفية" ومبالغ فيها، استهدفت جسد عجوز مسنة ومقعدة (96 سنة) كانت تسافر بصحبة ابنتها، ما أثار غضبا واشمئزازا واسعين في الولايات المتحدة.

وقام العناصر بتفتيش السيدة العجوز في مطار "ديولس" الأمريكي أمام ابنتها وأمام جميع الركاب في صالة المغادرة، بل حتى أنهم فتشوا كرسيها المتحرك ولمرات عدة.

وأشارت ابنة السيدة إلى أن عملية التفتيش تكررت عدة مرات وبشكل محرج ومبالغ فيه، الأمر الذي يستثنى منه عادة ذوو الاحتياجات الخاصة.

كما حاولت ابنتها أن تسأل الشرطة تكرارا عن سبب التفتيش "التعسفي" إلا أنها لم تلق أي جواب منهم، وعندها قررت تصوير الحادثة بالكامل.

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر المواقع الإلكترونية، حيث حاز 9 ملايين مشاهدة وأكثر من 140 ألف مشاركة في أقل من 24 ساعة.

المصدر: Washington Post

قتيبة دعبول