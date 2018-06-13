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أمريكية تكتشف أن لها 11 شقيقا وشقيقة "على الأقل"!

مجتمع

أمريكية تكتشف أن لها 11 شقيقا وشقيقة
facebook.com/Connie Hoye‎
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اكتشفت امرأة أمريكية أن والدها كان قد أنشأ 8 أُسر وله 11 طفلا غيرها على الأقل، في ولايات مختلفة.

وبحثت كوني هوي عن إخوتها وأخواتها المفقودين من خلال اختبارات الحمض النووي ومواقع الأقرباء على الإنترنت، وتمكنت من العثور على 5 شقيقات و6 أشقاء يعيشون في ولايات أمريكية عدة، ولا يعرفون بعضهم البعض. والمرأة على يقين من أن عدد إخوتها وأخواتها يمكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير.

وقبل أن تبلغ عامها الأول، تخلى والد كوني، ألتون ويليام بارون، عن والدتها عام 1962. وتبين فيما بعد أن السبب يعود لعلاقة عاطفية نشأت بين ألتون وموظفة في المستشفى الذي كانت تلد فيه زوجته.

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وعندما ولد له طفل آخر من موظفة المستشفى اختفى أيضا. وقالت كوني: "نعرف بأنه لا يستطيع الانتقال من مكان لآخر دون أن يخلف وراءه طفلا من امرأة جديدة".

وبحسب كوني فإن والدها تنقل كثيرا في الولايات المتحدة في إيداهو وواشنطن وأيوا وويسكونسن ومينيسوتا وتكساس، "وعلى ما يبدو أيضا أنه تزوج وخلف طفلا، على الأقل، في إندونيسيا حيث عمل هناك مع شركة نفط".

واعتقلت سلطات ولاية لويزيانا ألتون عندما اكتشفت أن لديه خمس زوجات في هذه الولاية فقط، وتم حجزه بتهمة تعدد الزوجات. وقتل عام 1979 على يد رجل كان ألتون قد "أخذ" منه زوجته.

المصدر: لينتا. رو 

خالد ظليطو

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