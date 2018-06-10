سيفاستوبول تحتضن حفل الرقص الكبير

ظهرت فكرة إقامة حفل رقص ضخم للضباط في سيفاستوبول عام 2013، بمبادرة طرحها مواطنو المدينة، ليصبح الحفل تقليدا دوريا ورمزا ثقافيا لميناء سيفاستوبول، بصفتها مدينة للمجد العسكري الروسي.

وتقام الفعالية الثقافية في أحد المباني لكورنيش الميناء بالقرب من موقع بطارية المدفعية "ميخايلوفسكي".

وتثير أجواء تلك الفعالية "العسكرية" دهشة كل من يحضرها، حيث يرتدي الضباط أزياء الاستعراض البيضاء اللامعة، فيما ترتدي الفتيات أزياء فاخرة تُحاك خصيصا للحفل السنوي.

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أما الضيوف المدنيون فيرتدون ثيابا رسمية، كشرط ضروري وإلزامي لكل من يحضر الحفل، حتى للصحفيين.

وقالت رئيسة لجنة تنظيم حفل رقص الضباط في سيفاستوبول، يكاترينا غرافوداتسكايا، إن "سيفاستوبول كانت تتميز دوما بتقاليدها العسكرية والثقافية. وكانت حفلات الرقص للضباط البحارة تقام هنا بشكل منتظم قبل ثورة عام 1917، ثم انقطع هذا التقليد في العصر السوفيتي.

وقررنا الآن إحياء تلك العادة السنوية المميزة. وتنحصر الفكرة الرئيسية لحفل رقص الضباط في الجمع بين المجتمعين العسكري والمدني، علما أن الحفل يساعد في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الضباط وشريكات حياتهم، ويساهم في تشكيل العائلات، حيث يقف الضابط دفاعا عن الوطن ومدينته وعائلته، بينما تحرص الزوجة على سلامة الأطفال ورعايتهم".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف