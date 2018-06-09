مصر: انخفاض نسبة مشاهد التدخين والمخدرات في دراما رمضان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها أن مشاهد التدخين والمخدرات في مسلسلات هذا العام انخفضت عن مثيلاتها العام الماضي، إلا أنها لا تزال تمثل حيزا كبيرا في المسلسلات الرمضانية.

وأعلن المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر عن رصده حتى الآن 1498 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، بإجمالي 33 ساعة، بينها 1180 مشهد تدخين (25 ساعة)، و318 مشهد تعاطي مخدرات (8 ساعات).

كما نشرت الوزارة في بيانها الصادر، اليوم السبت 9 يونيو، أن "نسبة مشاهد التدخين تمثل 6% من إجمالي المساحة الزمنية في الوقت الذي كانت فيه النسبة 13% العام الماضي، ونسبة مشاهد تعاطي المخدرات تمثل 2% من إجمالي المساحة الزمنية بينما بلغت في العام الماضي 4% خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، كما تشير البيانات الأولية أيضا لخلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تعاطي وتدخين الأطفال، وعدم ظهور مشاهد ترويج منتجات التبغ بصورة مباشرة".

كما تابع البيان أن "المرصد حدد بعض الأعمال الدرامية التي احتوت على مشاهد تدخين وتعاطي مخدرات في هذه الفترة وجاء فى مقدمتها مسلسل رحيم بـ 84 مشهد تدخين بإجمالي عدد 2 ساعة و30 دقيقة ثم مسلسل نسر الصعيد بـ 96 مشهدا استمرت ساعتين و13 دقيقة، يتبعه مسلسل أيوب 73 مشهد تدخين بمساحة ساعة و47 دقيقة، وكذلك مسلسل لعنة كارما حيث تضمن 20 مشهد تعاطي مخدرات بإجمالي مساحة زمنية 54 دقيقة و11 ثانية، ومسلسل فوق السحاب 30 مشهد تعاطي مخدرات بمساحة زمنية 50 دقيقة و46 ثانية ومسلسل ليالي أوجيني بـ 20 مشهد تعاطي بمساحة 43 دقيقة و32 ثانية".

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وأشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ببعض الأعمال الدرامية التي خلت من مشاهد التعاطي مثل مسلسلات الوصية، الشريط الأحمر، أمر واقع، كلبش 2، واكلينها والعة. كما تضمنت بعض الأعمال الدرامية مشاهد إيجابية في معالجة ظاهرة التدخين، وتناول قضية العلاج والتعافي على نحو إيجابي.

كما رصد الصندوق 3 مشاهد في الأعمال الدرامية تروج لأحد منتجات التبغ على نحو مباشر، ما يعد إساءة في استغلال الأعمال الدرامية في التحريض على تعاطي وإدمان منتجات التبغ.

المصدر: المصري اليوم

محمد صالح