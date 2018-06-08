سامر كحلاوي: تهميشي مقصود وسأنسحب من "الهيبة"

أعلن الممثل السوري، سامر كحلاوي، الذي يؤدي دور شخصية "الدب" في مسلسل "الهيبة" أنه تعرض لـ"تهميش مقصود" في الجزء الثاني من المسلسل، وأشار إلى "حذف الكثير من مشاهده".

وأضاف كحلاوي في بيان نشره عبر إنستغرام، أن سبب التهميش هو خلاف مع فريق الإخراج وبالأخص مع باسم السلكا الذي تولى إخراج مشاهده. وأشار إلى أن لا أحد يريد إبراز شخصية "الدب" حتى "لا يسرق الأضواء من أحد أو أن يصبح نجما من الصف الأول".

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ونتيجة لما سبق، أعلن النجم انسحابه من الجزء الثالث من "الهيبة"، حيث أعرب المخرج، سامر برقاوي، منذ أيام عن إمكانية استكمال الجزء الثاني في رمضان المقبل. وكان كحلاوي قد سبق أن انسحب من الجزء الثاني بسبب خلافات أخرى، ولكنه سرعان ما عاد إلى التصوير بعد تسويتها.

ويشارك النجم الصاعد في المسلسل الرمضاني "الهيبة: العودة"، من بطولة النجم العربي تيم حسن والقديرة منى واصف، والذي ما يزال يعرض حاليا على الشاشات العربية.

المصدر: إنستغرام

قتيبة دعبول