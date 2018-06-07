إيناس الدغيدي: علمت بمقلب رامز جلال واتفقنا على كل التفاصيل

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن علمها مسبقا بتفاصيل المقلب عند مشاركتها في برنامج رامز جلال "رامز تحت الأرض" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وصرحت الدغيدي بأنها التقت مُعدّة البرنامج قبل يوم من التصوير، وأنها اختارت الملابس التي سترتديها في الحلقة، وقالت إنها اتفقت معها على ضرب رامز بعد اكتشافها للمقلب.

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وأضافت المخرجة أنها أدت، وكذلك كل الممثلين الذين شاركوا في البرنامج، مشهدا تمثيليا كما لو أنهم يصورون فيلما سينمائيا. وأشارت إلى أنها اختبرت نفسها كممثلة خلال البرنامح، مشيرة إلى نجاحها في الاختبار.

ويثير النجم رامز جلال جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية العربية، لأن برنامجه الأكثر جرأة وخطورة على الشاشة العربية. كما أثيرت حول برنامجه الرمضاني شائعات عدة شككت في مصداقية الأحداث فيه.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

قتيبة دعبول