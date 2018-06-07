لماذا ارتدى الأمير هاري زي القيصر الروسي نيقولاي الثاني؟

لاحظ مؤرخون أن دوق ساسيكس، الأمير هاري، كان يلبس يوم زفافه زيا يشبه إلى حد التطابق أحد أزياء القيصر الروسي نيقولاي الثاني، فهل هي خطوة مقصودة أم أنها مجرد صدفة؟

ويرجح البعض أن الأمر ليس محض صدفة وذلك بسبب القرابة العائلية بين الرجلين، حيث أن الملك البريطاني جورج الخامس هو ابن خالة القيصر نيقولاي الثاني، ولربما كانا يتبدلان بعض تصاميم الأزياء آنذاك.

بينما يميل الرأي الآخر إلى أن الأمير هاري لبس زيا من طراز حرس فرسان اسكتلندا، مع العلم أن نيقولاي الثاني منح لقب "عقيد عام" في حرس فرسان اسكتلندا، في عام 1894، وذلك بعد زواجه من ألكسندرا، حفيدة الملكة البريطانية فيكتوريا. وبمعنى آخر الأمير هاري لم يلبس سوى زي بريطاني ولم يكن ينوي التشبه بالقيصر الروسي.

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يذكر أن آخر القياصرة كان مولعا بحرس الفرسان الاسكتلندي وبالتالي تعمد أن يلبس زيهم في عدة مناسبات وطنية، حيث لبسه مرة أثناء زيارته مع زوجته ألكسندرا لبريطانيا في عام 1896.

ويعود بالأصل زي الفرسان الاسكتلندي إلى التراث الشعبي الهنغاري، ومنه انتشر لاحقا ليصبح زيا تقليديا في أنحاء واسعة من أوروبا.

المصدر: RBTH

قتيبة دعبول