تعمد دهس المارة حتى لا يذهب إلى العمل!

دهس مواطن أمريكي ثلاثة أشخاص بسيارته، لأنه لم يرغب بالذهاب إلى عمله في ذلك اليوم.

ويفيد موقع Komo news بأن إلي آلدينغر (22 عاما) تعمد دهس امرأتين في مدينة بوتيل بولاية واشنطن، وهمّ بدهس ثالث تمكن من النجاة. ونقلت إحدى المرأتين إلى المستشفى، فيما أسعفت الثانية في مكان الحادث.

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واعترف السائق بعد اعتقاله خلال التحقيق معه، بأنه أراد عمل أي شيء من أجل أن لا يذهب إلى عمله في المدرسة، وقال: "كان علي تغيير أي شيء في حياتي، لذلك قمت بدهسهم. لم أكن أريد قتلهم، بل فقط إصابتهم بجروح".

ولم يجد رجال الشرطة أي أثر للكحول أو المخدرات في دم السائق، كما أنه لا يعاني من أمراض نفسية، ولكنه أفاد بأنه لم يذق طعم النوم منذ ثلاثة أيام بسبب الأرق.

وأشار رجال الشرطة إلى أن آلدينغر يرغب في دخول السجن، وعبر عن تعاطفه مع ضحاياه واعتبر الحادث "خبرة حياتية".

المصدر: لينتا. رو

كامل توما