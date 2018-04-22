وفاة أكبر إنسان معمر في العالم عن عمر ناهز 118 عاما

أكدت السلطات اليابانية بأن المواطنة نابي تاجيما، التي تعتبر الإنسان المعمر الأكبر سنا في العالم، توفيت عن عمر ناهز 118 عاما.

وأكدت سلطات مدينة كيكاي جنوب اليابان أن المسنة نابي تاجيما من مواليد عام 1900 توفيت في مستشفى نُقلت إليه في يناير الماضي، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت تاجيما تعتبر آخر إنسان على قيد الحياة في العالم ولد في القرن الـ19، وأكبر معمر عالميا، منذ وفاة مواطنة جامايكا فايوليت براون في سبتمبر الماضي عن عمر بلغ 117 عاما .

وبوفاة تاجيما، انتقل لقب "أكبر معمر في العالم"، حسب مجموعة دراسات الشيخوخة، ومقره في الولايات المتحدة، إلى المواطنة اليابانية الأخرى تشيو ماياكو المقيمة جنوب طوكيو، التي ستحتفي بعيد ميلادها الـ117 بعد عشرة أيام.

من جانبه، لم يعترف "كتاب غينيس للأرقام القياسية" بنابي تاجيما أكبر معمر في العالم، وكان يجري دراسة لتأكيد ذلك، ومنح هذا اللقب إلى الرجل الياباني ماسازو نوناكا في سن 112 عاما.

المصدر: أسوشيتد برس

نادر عبد الرؤوف