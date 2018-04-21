لأول مرة.. ملكة بريطانيا تشارك في حفل خاص في عيد ميلادها الـ 92

تحتفل الملكة "إليزابيث II" اليوم، السبت 21 إبريل، بعيد ميلادها الـ 92 بشكل جديد، كأكبر ملكة بريطانية، لأقدم مملكة في العالم.

وسيحيي حفل عيد ميلاد الملكة كل من النجوم: Singers Tom Jones، Kylie Minogue، Sting and Shaggy، كما سيحضره كافة أفراد العائلة الملكية في قاعة "ألبرت".

ويعتبر هذا الحفل اختراقا في تقاليد الاحتفال بعيد ميلاد الملكة، حيث عادة ما يكتفى بمشاركتها بمراسم رسمية مع بعض من عامة الشعب.

ويأتي الاحتفال في نهاية أسبوع تضمن اجتماع قادة وممثلي 53 دولة، ممن أتوا إلى لندن لحضور "لقاء حكومات دول الكومونويلث".

ولدت إليزابيث، في أبريل من عام 1926، في وسط لندن، وأصبحت ملكة في عام 1952، عن عمر يناهز الـ 25 سنة، ما يعني أنها أمضت أكثر من 66 عاما في هذا المنصب.

وبالرغم من تقدمها في السن، ما تزال الملكة تقوم بكافة الالتزامات الرسمية حتى يومنا هذا، بعكس زوجها، الأمير فيليب، الذي اعتزل الحياة العامة مؤخرا لأسباب صحية.

وتحتفل ملكة بريطانيا رسميا بعيد ميلادها كل عام، في شهر يونيو، من كل عام، بمراسم رسمية ضخمة، تتخللها عروض عسكرية لحرس الشرف في وسط العاصمة لندن.

المصدر: رويترز

قتيبة دعبول