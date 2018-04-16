تعرفوا على حياة سكان أبرد مدينة مأهولة في العالم (صور)

تقع أبرد مدينة مأهولة في العالم في منطقة "ياقوتيا" الروسية، وتنخفض الحرارة فيها إلى ما دون 60 درجة مئوية تحت الصفر، خلال فصل الشتاء.

ومما يثير الدهشة، نمط الحياة الاعتيادي في مدينة "ياكوتسك"، حيث يذهب الناس إلى العمل سيرا على الأقدام، ويستخدمون وسائل النقل العام، ويمارسون الرياضة والجري كل يوم. بل وتذهب الأمور إلى أبعد من ذلك، حيث يعرف عن أهل المنطقة تقليد قديم، يتجسد في استحمامهم الدوري في مياه النهر، في منتصف فصل الشتاء.

Reuters Maxim Shemetov

وتعد المنطقة وجهة مرغوبة جدا بين سياح روسيا والعالم أجمع، ويزورها الناس من كل أنحاء أوروبا وأميركا والصين. كما يطلق عليها الزوار اليابانيين تسمية "القطب البارد".

ويجذب الاهتمام أيضا أن المدارس لا تغلق أبوابها إلا عند انخفاض الحرارة عن 60 درجة تحت الصفر. ومع ذلك يستطيع الأطفال استخدام النوادي الرياضية التابعة لمدارسهم، في فترات إيقاف الدوام الرسمي.

You-Tube/ Yakutia.com

Sputnik Bolot Botchkarev

وسجلت أدنى مستويات حرارة في تاريخ المدينة عام 1933، حيث بلغت -68 مئوية، وبذلك يتصدر وادي "أويمياكون" قائمة أبرد البقاع المأهولة على وجه الأرض.

المصدر: تاس

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