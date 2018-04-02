وزارة الدفاع الروسية تستحدث قوات تلفزيونية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نيتها استحداث قوات تلفزيونية، من شأنها متابعة مضمون البرامج التي يشاهدها أفراد القوات المسلحة والتعليق عليها ومكافحة الأخبار المفبركة والمزيفة.

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وقال مصدر موثوق في الوزارة إن الاستوديوهات الخاصة التي سيتم استحداثها في القوات المسلحة الروسية ستبث برامج خاصة عبر قنوات التلفزيون لرفع معنويات الجنود والضباط.

وأوضح المصدر أن وزارة الدفاع ستشتري أحدث المعدات والأجهزة التي ستزود بها وحدات التلفزيون، والتي باشرت قيادة الجيش بتشكيلها، وستتوفر في مرافقها ومعداتها ظروف الراحة للعاملين.

ولم تكشف وزارة الدفاع عن أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف



