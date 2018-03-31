حتى يتجنب المخالفة.. صيني يزيح منزلا من 3 طوابق مسافة 6 أمتار

دفع مزارع صيني من مقاطعة جيانغشي منزله المتكون من ثلاثة طوابق مسافة ستة أمتار إلى الخلف، تجنبا لهدمه من قبل السلطات.

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وذكرت صحيفة ساوث تشينا مورنينغ بوست، أن المواطن، غاو أبين، أنفق مليون يوان، عام 2014، في بناء منزله المكون من ثلاثة طوابق. وقبل بضعة أشهر انتقل وعائلته إلى منزله الجديد، ولكنه علم مؤخرا أن المبنى سيهدم بسبب إنشاء طريق عام، وأنه سيحصل على تعويض مقداره 680 ألف يوان.

وعلق المواطن على الحادثة قائلا: "لقد سكنا في هذا المنزل أقل من سنة ولا أريد هدمه". لذلك قرر الحفاظ على المبنى بنقله إلى مكان آخر. ومن أجل ذلك، اتفق مع عدد من العمال الذين تمكنوا خلال ستة أسابيع من تحريك المبنى مسافة ستة أمتار، في عملية كلفته 360 ألف يوان.

وينوي أحد جيران أبين نقل منزله المكون من أربعة طوابق مسافة 100 متر.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما