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الصين.. العثور على نبيذ عمره 2000 سنة!

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الصين.. العثور على نبيذ عمره 2000 سنة!
Globallookpress Cindy Miller Hopkins
العثور على إبريق يحتوي على كحول عمره 2000 سنة
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عثر علماء الآثار في الصين خلال الحفريات الجارية في مقبرة تقع في شمال غرب البلاد، على سيف برونزي وإبريق يحتوي على سائل، يعودان إلى عهد سلالة تشين (226-207 قبل الميلاد).

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وتشير وكالة شينخوا إلى أن السائل الموجود في الإبريق القديم، نوع من الكحول، بيد أن أحدا لم يتشجع لتذوقه، مع العلم أن عمره أكثر من 2000 عام.

ويستخدم هذا النوع من الكحول (أملاح حمض الغلوتاميك) عادة في النبيذ والليكيور (مشروبات كحولية قوية).

يذكر أن عاصمة دولة سلالة تشين، التي يعود إليها السيف البرونزي والإبريق، هي حاليا محافظة شنسي، وكان أشهر حكامها الإمبراطور شيهواندي.

المصدر: فيستي. رو

كامل توما

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