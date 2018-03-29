صور السعوديات تملأ شاشات أشهر ساحة في نيويورك

تداول ناشطون صور شاشات ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك متزينة بصور لقيادات سعودية شابة، مصحوبة بعبارات عن "رؤية المملكة 2030".

وكتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي معلقا على صورة للشاشات نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، قائلا: "قيادات سعودية شابة تبرز مثل النجوم على شاشات تايمز سكوير في نيويورك، التي تنساب منها ألوان من صنوف إبداع رؤية المملكة 2030".

السعودية لا تقدم نفسها ، أكثر من أن تكشف عن وجها الحقيقي، بشبابها المبدعين وشابتها المميزات .



سباقنا طويل، وذخريتنا ممتلئة . pic.twitter.com/2E2daYV1Mm — فراس القاسم (@Alkassim) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

قيادات سعودية شابة، تبرز مثل النجوم، على شاشات (تايمز سكوير) في نيويورك، التي تنساب منها ألوان من صنوف إبداع @generation2030pic.twitter.com/MpybtV7oHk — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

👍🏼 تزينت شاشات (تايمز سكوير) الشهيرة في #نيويورك براية التوحيد 🇸🇦 وصور شبابنا وبناتنا. فعلاً أنتم مصدر فخر واعتزاز لنا. وأنتم مستقبلنا المشرق ان شاء الله @generation2030pic.twitter.com/8pdUat4wwt — م / فيصل السابر (@Faisal_AlSaber) ٢٨ مارس، ٢٠١٨

الفنان الدكتور أحمد ماطر من أبناء منطقة عسير ضمن قيادات سعودية شابة، تبرز مثل النجوم، على شاشات (تايمز سكوير) في نيويورك، التي تنساب منها ألوان من صنوف إبداع @generation2030

عمل واجتهد وطور ذاته حتى بلغ هذه المكانة السامقة ليكون مثال وقدوة لكل طامح.. نفتخر بك @AhmedMaterpic.twitter.com/g2fXYiwgOL — محمد شامي (@mohammedshami99) ٢٧ مارس، ٢٠١٨

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وتضم ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة في نيويورك أكبر شاشة رقمية عالية الوضوح في العالم بحجم ملعب لكرة القدم الأمريكية تقريبا. ونصبت الشاشة على واجهة فندق بارتفاع ثمانية طوابق أي 23.74 مترا، وتغطي كل المساحة الفاصلة بين شارعي 45 و46 في قلب ساحة "تايمز سكوير".

المصدر: سبق