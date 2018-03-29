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صور السعوديات تملأ شاشات أشهر ساحة في نيويورك

مجتمع

صور السعوديات تملأ شاشات أشهر ساحة في نيويورك
Globallookpress Erik Mcgregor
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تداول ناشطون صور شاشات ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك متزينة بصور لقيادات سعودية شابة، مصحوبة بعبارات عن "رؤية المملكة 2030".

وكتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي معلقا على صورة للشاشات نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، قائلا: "قيادات سعودية شابة تبرز مثل النجوم على شاشات تايمز سكوير في نيويورك، التي تنساب منها ألوان من صنوف إبداع رؤية المملكة 2030".

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وتضم ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة في نيويورك أكبر شاشة رقمية عالية الوضوح في العالم بحجم ملعب لكرة القدم الأمريكية تقريبا. ونصبت الشاشة على واجهة فندق بارتفاع ثمانية طوابق أي 23.74 مترا، وتغطي كل المساحة الفاصلة بين شارعي 45 و46 في قلب ساحة "تايمز سكوير".

المصدر: سبق

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