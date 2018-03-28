شاهد.. ولي العهد السعودي يزور "ستاربكس" في نيويورك

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية صورة جديدة لولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، تظهره خلال جولة في مدينة نيويورك بعيدا عن الأجواء الرسمية.

وظهر ولي عهد السعودية مرتديا بدلة سوداء داخل أحد فروع مقهى "ستاربكس" الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية، برفقة عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وبدا الأمير محمد بن سلمان مبتسما، الأمر الذي فسرته وسائل إعلام بأنه عكس أجواء مرحة بعيدة عن روتين العمل الرسمي خلال الجولة، التي رافقه فيها رئيس وكالة "بلومبيرغ"، مايكل بلومبيرغ.

وبدأ ولي العهد السعودي زيارة للولايات المتحدة في 20 مارس الجاري، التقى فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الرفيعين ووقع فيها مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات وشركات أمريكية عريقة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

رفعت سليمان