شاهد.. ولي العهد السعودي يزور "ستاربكس" في نيويورك
تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية صورة جديدة لولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، تظهره خلال جولة في مدينة نيويورك بعيدا عن الأجواء الرسمية.
وظهر ولي عهد السعودية مرتديا بدلة سوداء داخل أحد فروع مقهى "ستاربكس" الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية، برفقة عدد من المسؤولين الأمريكيين.
وبدا الأمير محمد بن سلمان مبتسما، الأمر الذي فسرته وسائل إعلام بأنه عكس أجواء مرحة بعيدة عن روتين العمل الرسمي خلال الجولة، التي رافقه فيها رئيس وكالة "بلومبيرغ"، مايكل بلومبيرغ.
بعيداً عن الرسميات.. شاهد #ولي_العهد في "ستاربكس" #بنيويورك Via @sabqorg#ولي_العهد_في_نيويورك#CrownPrinceinNYC#عاجلhttps://t.co/2BzOOZTQmH— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 28 марта 2018 г.
#ولي_العهد الامير #محمد_بن_سلمان في مقهى @Starbucks#CrownPrinceinNYpic.twitter.com/CVK8GCPPMX— حسام الصالح 🇸🇦🇸🇦 (@HussamAAlsaleh1) 28 марта 2018 г.
وبدأ ولي العهد السعودي زيارة للولايات المتحدة في 20 مارس الجاري، التقى فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الرفيعين ووقع فيها مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات وشركات أمريكية عريقة.
المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر
رفعت سليمان