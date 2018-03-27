السجن لقتله أمه لم يردعه عن ضرب جدته حتى الموت!

اعتقل رجل جنوبي العاصمة الروسية موسكو للاشتباه به في ضرب جدته حتى الموت.

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وقالت نائب رئيس مكتب الإعلام في إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق لمدينة موسكو، يوليا إيفانوفا: "بحسب التحقيقات في 23 مارس 2018، قام رجل بضرب جدته (مواليد 1937) حتى الموت، خلال مشاجرة حصلت بينهما في شقة تقع في شارع يريفان جنوبي العاصمة الروسية".

وأضافت نائب رئيس مكتب الإعلام، أن حفيد الضحية (من مواليد 1982)، وهو موقوف الآن.

وبحسب المعلومات التي صرحت بها إيفانوفا لوكالة ريا نوفستي، فقد حوكم الرجل من قبل لقتله والدته.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو