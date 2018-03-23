صور.. محمد بن سلمان وشقيقه الأصغر بزيين مختلفين في حفلة بواشنطن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأخيه سفير المملكة في أمريكا خالد بن سلمان خلال حفل الشراكة السعودية الأمريكية في واشنطن.

ولفت لباس الأميرين نجلي الملك الأنظار، حيث اختار ولي العهد ارتداء اللباس السعودي الرسمي، بينما اختار الآخر بذلة فخمة سوداء اللون. وعبر السعوديون عن سعادتهم بمشاركة الأميرين في مثل هذه المناسبات، ورفعهما راية المملكة.

وأقامت الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، مأدبة عشاء على شرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تحت شعار "معا ننتصر"، ركزت على الشراكة السعودية الأمريكية.

إلى ذلك، أكد محمد بن سلمان خلال الحفل بأن العلاقات السعودية الأمريكية امتدت لأعوام طويلة وبنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية. وقال: "نحن في المملكة نعيش مرحلة التغيير، مرحلة اقتناص الفرص التي نطمح بأن نعمل فيها مع شركائنا".

في #حفل_الشراكة_السعودية_الأمريكية سمو الأمير #بندر_بن_سلطان:

علينا أن نتعلم من التاريخ، وأن نعمل على محو ما فيه من كره وعنصرية ونحافظ على ما فيه من سلام وإيجابية.#SaudiUSpartnership#ولي_العهد_في_واشنطنpic.twitter.com/wbDBv8IiU5 — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) 23 mars 2018

كما شدد خالد بن سلمان، على أن العلاقة الخاصة بين المملكة والولايات المتحدة "لم تكن لتزدهر لولا شجاعة وحكمة القادة العظماء من البلدين"، مضيفا: " شراكة البلدين تكمن في قوة من الخير والسلام، هدفها أن يعم الاستقرار العالمي والازدهار الاقتصادي".

وقال مدير مكتب ولي العهد السعودي بدر العساكر عبر تغريدة في "تويتر": "أول عشاء سنوي للشراكة السعودية الأمريكية يقوي العلاقة التاريخية بين دولتينا، لقد تغلبنا على تحديات لا تحصى وشاركتنا العديد من الانتصارات".

ونشرت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها في "تويتر" لقطات إضافية من المأدبة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا