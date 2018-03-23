محكمة أمريكية ترفض طلب مواطن الزواج من حاسوبه!

رفضت محكمة فدرالية في الولايات المتحدة إقرار دعوى قدمها رجل أراد عقد قرانه على حاسوبه المحمول.

وأفادت بوابة الأخبار الإقليمية المحلية الأمريكية "FOX 13" بأن قاضي المحكمة المحلية، ديفيد نافر، رفض النظر في دعوى رفعها، كريس سيفير، مطالبا فيها السلطة بالسماح له بالزواج من جهاز الكمبيوتر الخاص به بعد تشريع الزواج من ذوي الجنس نفسه.

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وسبق لكريس سيفير أن رفع دعوى على محافظ ولاية يوتا الأمريكية والنائب العام وأمين سر الدائرة، الذين لم يسمحوا له بتشريع علاقته مع جهاز الكمبيوتر.

وفسر القاضي قراره بأن سيفير لم يكن مهتما بمنحه الحق بالزواج من جهازه، بل أراد إلغاء القانون الخاص بتشريع الزواج المثلي.

أما النائب العام فأشار إلى أنه لا يمكن أن يوافق على الزواج رغم أن عمر جهاز الكمبيوتر للمدعي بلغ 15 عاما. وينوي المواطن الطعن في قرار المحكمة.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف